Presa la cittadinanza se ne vanno: il caso

L’ufficio anagrafe del Comune di Arcevia riceve da anni numerose domande per ottenere la cittadinanza italiana da parte di cittadini sudamericani con antenati italiani, solo una piccola parte di questi aveva origini arceviesi e meno della metà di coloro che hanno ottenuto la cittadinanza è rimasto ad Arcevia. A partire dall’ottobre 2023 fino ad oggi, ha consentito a numerose famiglie argentine di "scegliere" il Comune come abitazione e residenza per poter avviare la pratica della cittadinanza prevista dalla legge italiana. La legge riconosce la prerogativa al discendente di migrante italiano di ottenere cittadinanza e passaporto italiano, e il godimento dei diritti riconosciuti al cittadino italiano compreso il diritto di voto.

Ad oggi 14 di coloro che hanno ottenuto la cittadinanza e 10 in attesa, risiedono stabilmente in Arcevia, molti lavorano, i bambini frequentano le nostre scuole. Numerose persone invece, ottenuta la cittadinanza, sono partite prevalentemente per altri Paesi Europei dopo aver ottenuto cittadinanza e passaporto italiano. Al momento solo 5 persone avevano discendenza arceviese. Dopo aver ottenuto il passaporto, la gran parte dei richiedenti ‘scappano’ dal Comune simbolo dell’accoglienza anche per essere stato tra i primi ad aderire al progetto Sprar.