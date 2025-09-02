"Presentato esposto alla Procura di Ancona per la gestione dei fondi della Svem"

Non si placano le polemiche intorno alla Svem, Sviluppo Europa Marche, che si occupa di progetti per fondi europei per conto della Regione.

E a dare seguito agli attacchi verbali, è l’ex parlamentare e candidata consigliere alle regionali nella lista del Pd di Pesaro, Alessia Morani. "Come avevo anticipato durante la conferenza stampa a Fermo, questa mattina (ieri, ndr) ho depositato presso la Procura di Ancona l’esposto sulla società Sviluppo Europa Marche (Svem)".

L’annuncio della Morani è arrivato con un video diffuso sui social.

Appena due settimane fa Morani aveva annunciato in una conferenza stampa di volersi rivolgere alla Procura, alla Corte dei Conti e alla Guardia di Finanza di Ancona in merito a presunte spese illecite da parte della società che si occupa della gestione di fondi europei per la Regione Marche. "La magistratura penale e contabile ora giudicherà se vi sono illeciti penali e contabili nella gestione di Andrea Santori, presidente Svem e degli altri due membri del cda – prosegue Morani –. Quando ci sono soldi dei cittadini, montagne di soldi pubblici, è giusto e necessario fare chiarezza. Mi aspettavo da Acquaroli almeno una parola sulla vicenda. Il suo silenzio è grave e significativo".