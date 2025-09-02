"Presentato esposto alla Procura di Ancona per la gestione dei fondi della Svem"

Scuola senza cellulari

2 set 2025
REDAZIONE ANCONA
Non si placano le polemiche intorno alla Svem, Sviluppo Europa Marche, che si occupa di progetti per fondi europei per conto della Regione.

E a dare seguito agli attacchi verbali, è l’ex parlamentare e candidata consigliere alle regionali nella lista del Pd di Pesaro, Alessia Morani. "Come avevo anticipato durante la conferenza stampa a Fermo, questa mattina (ieri, ndr) ho depositato presso la Procura di Ancona l’esposto sulla società Sviluppo Europa Marche (Svem)".

L’annuncio della Morani è arrivato con un video diffuso sui social.

Appena due settimane fa Morani aveva annunciato in una conferenza stampa di volersi rivolgere alla Procura, alla Corte dei Conti e alla Guardia di Finanza di Ancona in merito a presunte spese illecite da parte della società che si occupa della gestione di fondi europei per la Regione Marche. "La magistratura penale e contabile ora giudicherà se vi sono illeciti penali e contabili nella gestione di Andrea Santori, presidente Svem e degli altri due membri del cda – prosegue Morani –. Quando ci sono soldi dei cittadini, montagne di soldi pubblici, è giusto e necessario fare chiarezza. Mi aspettavo da Acquaroli almeno una parola sulla vicenda. Il suo silenzio è grave e significativo".

