Presepe vivente, la tradizione torna a sfilare in paese

Presepe Vivente di Meldola, al via domani la seconda parte della XXVIII edizione della rassegna promossa dal Comitato organizzatore (Comunità cristiana e cattolica di Meldola, Azione cattolica, Avis, Acli, Caritas, Gruppo Alpini, Agesci e Masci) in collaborazione con il Comune e la Pro loco. Dalle 15 alle 18 la rievocazione si terrà interamente presso il Rione Rocca e comprenderà: l’arrivo dei Re Magi, lo spettacolo del mangiafuoco, zucchero filato offerto a tutti e in conclusione l’arrivo dei pasqualotti di Ricò. Durante il pomeriggio artigiani, pastori, mercati, centurioni romani e animali faranno rivivere le antiche emozioni della nascita di Gesù.