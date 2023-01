Presepe vivente: un grande successo

Centro storico gremito a Montemarciano nel giorno dell’Epifania: il paese si è immerso nella magia e suggestione del "Presepe Vivente" venerdì pomeriggio. L’evento è stato organizzato dalle associazioni del territorio con il patrocinio del Comune. L’appuntamento, attesissimo da tutta la comunità e soprattutto dai bambini ha acceso il cuore del paese che ha fatto un tuffo nel passato con ambienti e personaggi. E’ stato un tripudio di sentimenti, profumi, sapori e sensazioni di un tempo ormai lontano. Grazie all’impegno delle associazioni del territorio, le quali si sono messe al lavoro per settimane, tutto il centro è stato animato da figuranti, animali, canti e musiche. Parte delle offerte raccolte durante la rievocazione del presepe vivente sarà destinata a sostenere progetti sul territorio, come negli anni passati. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori per la buona riuscita dell’evento che ha attirato visitatori anche da fuori città. La rievocazione dell’Epifania era in programma domenica 18 dicembre ma è stata rinviata per maltempo e per le numerose assenze dei figuranti. Grande successo anche la sera precedente alla chiesa di Marina gremita per il concerto della banda musicale G. Greganti. Segno evidente del fatto che i cittadini hanno voglia di uscire e partecipare alla vita sociale.

Sa.fe.