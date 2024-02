"Preservare l’arte orafa" L'assessore regionale al Lavoro delle Marche, Stefano Aguzzi, ha presieduto un incontro per discutere delle sfide e del futuro dell'arte orafa nella regione. La carenza di nuovi artigiani è un problema crescente, ma la formazione di nuovi talenti è considerata una priorità per la continuità delle tradizioni locali e per la crescita del settore.