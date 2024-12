"Presi gol incredibili, ma Clementi resta lì"

Nel 2025 la Vigor andrà a caccia di successi e maggior equilibrio. Finora un girone di andata molto altalenante, di certo la squadra sta rispettando i piani, eppure qualcosa in più si può fare.

"È inutile girarci intorno, il primo tempo della gara contro la Roma City è uno dei peggiori degli ultimi mesi - afferma il direttore sportivo della Vigor Roberto Moroni -. Non spetta a me trovare e proporre soluzioni, ci sono i tecnici che se ne occuperanno e lo faranno in maniera brillante. Ci aspettano partite molto impegnative, a partire dalla sfida contro il Castelfidardo. Al di là delle novità di mercato che hanno interessato e stanno interessando molti club, noi dobbiamo concentrarci sugli aspetti da correggere, evitando altri grossolani errori in futuro. In 8 partite abbiamo subito gol nei primi minuti di gioco, è un dato che non può certo inorgoglire".

Nel post partita mister Clementi è apparso scoraggiato, deluso, si è messo in discussione, ma dalla dirigenza arrivano solo attestati di stima.

"So bene cosa ha detto il mister e capisco lo scoramento, ma deve stare tranquillo perché ha tutta la nostra fiducia - dice Roberto Moroni -. Tante persone seguono la Vigor, è normale che qualcuno possa esprimere disappunto… Capita a me, al mister, a tutti. D’altra parte, di fronte a certi clamorosi errori, il tecnico ha delle colpe? Forse, come le posso avere io o chiunque altro si trovi all’interno del nostro ambiente. Possiamo stimolare l’attenzione dei nostri ragazzi, lavorarci, ma i verdetti li emette sempre il campo e sta ai giocatori approcciare in maniera adeguata. Diciamoci la verità - conclude Moroni -. Il gol che ci ha piazzato il Roma City ce lo siamo fatti da soli, ma sono fiducioso. Sono sicuro che ripartiremo con nuova linfa, ho sentito spesso mister Clementi in questi giorni ed è motivatissimo".

Infine Alonzi: il giocatore, seppur infortunato e non convocato, ha rimediato una squalifica di 6 giornate. Moroni, non presente a bordo campo in quelle fasi concitate, non si sbilancia.

"Non ero presente in quel momento - conclude il ds -. Valuteremo il da farsi, Federico deve pensare a recuperare, così come tutta la squadra deve immediatamente tornare ad allenarsi con la giusta concentrazione".

Gli allenamenti riprendono questa mattina alle 10:30.

Nicolò Scocchera