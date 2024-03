Presi i pendolari delle truffe. Colpi a raffica agli anziani. Una derubata di 6mila euro

Poggio, truffata una nonnina per oltre 6mila euro. Presi e denunciati grazie alla Squadra Mobile di Ancona i due finti carabinieri che avevano raggirato un’anziana lo scorso 12 marzo. Un’operazione svolta in sinergia con la polizia autostradale di Arezzo e la giudiziaria del compartimento di polizia ferroviaria di Napoli. I due sono ora a piede libero perché è trascorsa la flagranza del reato.

Indagini serrate di pochi giorni, conclusesi il 14. Questa è solo l’ennesima delle tante truffe che stanno mettendo a repentaglio i vecchini di Ancona e i loro ricordi di una vita. I guadagni di anni di lavoro sfumano in un soffio, come accaduto 5 giorni fa: "Signora, siamo dei carabinieri – avevano esordito i truffatori al telefono – Suo nipote ha avuto un incidente, servono soldi per liberarlo". La vittima (quasi 80enne) non ci ha pensato su, anche se – stando a quanto trapela – avrebbe esitato. Terminata la chiamata, col cuore in gola ha provato a contattare i carabinieri (quelli veri) per sincerarsi che non fosse un raggiro. Peccato, però, che i truffatori erano rimasti in linea, senza riagganciare. Così, hanno risposto ancora loro: "Sì, è tutto vero. Mandiamo a breve qualcuno a casa sua". Quando uno dei due truffatori è arrivato a casa, l’inquilina del piano di sopra si è insospettita: "Chi è lei, cosa vuole?", avrebbe urlato dal balcone. E lui evasivo: "Aspetto una signora". La nonnina è scesa in fretta con una busta di carta (di quelle del pane) tranquillizzando la vicina: "Lui è qui per me, sta’ tranquilla". Nel sacchetto, 6200 euro in contanti. Il finto carabiniere, come da copione, si è allontanato. Solo dopo, l’anziana ha capito che era una truffa. Le indagini della Mobile, diretta dal vice questore Carlo Pinto, sono scattate all’istante. Una corsa contro il tempo per gli inquirenti che sono risaliti all’auto a noleggio dai malviventi e al luogo in cui dormivano. Un hotel di Bologna, che avevano raggiunto il 13, era la base per poi spostarsi tra Vicenza, Verona, Padova e Pisa. In pochi giorni, hanno continuato i colpi tra l’Emilia e la Toscana. Il 14 sera sarebbero tornati in albergo per poi dividersi: uno in auto verso Napoli e l’altro in treno, con un Intercity ad alta velocità, dopo aver raggiunto la stazione a bordo di un taxi. L’auto è stata fermata dall’autostradale di Arezzo lungo il tragitto, ma il truffatore era pulito. Il bottino lo teneva l’altro, fermato dalla giudiziaria lungo i binari di Napoli, mentre raggiungeva il complice. Sono entrambi dei Quartieri Spagnoli.

Fondamentali non solo la professionalità degli investigatori, ma anche le foto estrapolate dal sistema di videosorveglianza della stazione dalla Mobile dorica. Foto, quelle dei volti dei malviventi, che sono un ulteriore tassello dopo la conferma sia della nonnina sia della vicina: sono loro i responsabili della truffa del Poggio. L’immediata perquisizione personale ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro sia i 6200 d’euro sia dei monili d’oro (per 25mila euro) appartenenti sicuramente ad altre vittime. Sono in corso accertamenti per ricondurre i gioielli ai legittimi proprietari residenti nelle zone battute dai truffatori.