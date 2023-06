Presidenza, colpo di scena Fuori Ippoliti, dentro Pizzi Il vice va alla sinistra: è Rubini

Dal ruolo di assessore a fuori da tutto: la parabola triste di Arnaldo Ippoliti. La vera vittima sacrificale del centrodestra, dopo il braccio di ferro tra Fratelli d’Italia e il sindaco Silvetti sull’assessorato alla cultura e sul valzer delle deleghe, è l’ex consigliere della lista civica Sessantacento. Dopo l’incarico saltato per Francesco Bastianelli – per lui in arrivo un posto nel team del sindaco sul fronte del Pnrr – la presidenza del consiglio comunale sembrava cosa fatta per Ippoliti. Fino a ieri mattina, quando un colpo di mano da parte del gruppo, in relazione con le altre forze di maggioranza, lo ha esautorato in favore di Simone Pizzi eletto con la lista civica di Daniele Silvetti, Ancona Protagonista. I registi di questa operazione, in seno al centrodestra, sono riusciti a incassare anche il parere favorevole di tutta l’opposizione. Alla fine Pizzi è stato eletto quasi all’unanimità: 31 voti favorevoli, 1 voto nullo e 1 dato proprio a Ippoliti, tanto da scatenare una caccia al ‘traditore’, neppure così difficile da individuare. Ippoliti, scuro in volto, consapevole di essere stato impallinato dal fuoco amico, ha mantenuto l’aplomb sebbene avesse desiderio di sfogarsi e dire la verità: "Nonostante avessi avuto l’opportunità di fare il presidente del consiglio, per ragioni che attengono alla mia attività professionale e per motivi familiari, in pieno accordo col mio gruppo, ho deciso di declinare l’incarico e designare all’unanimità il collega Simone Pizzi" ha detto Ippoliti con la voce rotta dall’emozione, lui che alle urne aveva incassato più voti di Pizzi. Simone Pizzi, emozionato anche lui, ma per il motivo opposto: "Non tradirò il mandato conferitomi dagli anconetani – ha detto il medico del Salesi e consigliere comunale dal 2008 al 2013 che si è affidato alla Madonna del Duomo e ha richiamato il motto latino della città, Ankon Dorica Civitas Fidei – Ci metterò impegno, dedizione, rispetto delle regole e spirito di servizio. Sarà un confronto a volte teso, ma spero nel dialogo tra le parti. L’obiettivo sarà il bene comune e non i piccoli interessi. Sono felice di vedere un’aula più giovane e più al femminile". Il centrosinistra, dal canto suo, ha confermato l’intenzione di affidare la vicepresidenza a Francesco Rubini (Altra Idea di Città), unico del suo gruppo, all’opposizione col centrosinistra e adesso col centrodestra: "Grazie per la fiducia bipartisan. Non farò sconti a nessuno – ha detto Rubini – ma è già un segnale di discontinuità da parte della maggioranza, rispetto alla scorsa sindacatura, affidare la vicepresidenza all’opposizione. Spero non sia più un consiglio solo di passacarte e di ‘Signorsì’. Io, con coerenza, porterò in aula le mie, le nostre lotte". Prima dell’elezione di Pizzi alla presidenza, la seduta l’ha retta Susanna Dini (Partito Democratico) come consigliera più ‘anziana’.

Pierfrancesco Curzi