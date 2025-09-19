Vincere
Sergio Gioli
Vincere
Ancona
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente a PesaroCandidati impresentabiliMassacrato in stradaSimone VagnozziAnti LeporeChiara Ferragni
Acquista il giornale
CronacaPresidio dei sindacati in azienda oltre allo sciopero dei lavoratori
19 set 2025
PIERFRANCESCO CURZI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Presidio dei sindacati in azienda oltre allo sciopero dei lavoratori

Presidio dei sindacati in azienda oltre allo sciopero dei lavoratori

Crisi Conerobus, il Consiglio d’Amministrazione ieri ha votato all’unanimità il Piano industriale di risanamento dell’azienda. Nulla di nuovo, era tutto...

Crisi Conerobus, il Consiglio d’Amministrazione ieri ha votato all’unanimità il Piano industriale di risanamento dell’azienda. Nulla di nuovo, era tutto...

Crisi Conerobus, il Consiglio d’Amministrazione ieri ha votato all’unanimità il Piano industriale di risanamento dell’azienda. Nulla di nuovo, era tutto...

Per approfondire:

Crisi Conerobus, il Consiglio d’Amministrazione ieri ha votato all’unanimità il Piano industriale di risanamento dell’azienda. Nulla di nuovo, era tutto previsto, ma la curiosità sta nel fatto che a votarlo sia stato anche l’Ad, Giorgio Luzi, il quale ieri, in un’intervista al nostro giornale, si è tolto una serie di sassolini dalla scarpa. Intanto i sindacati che hanno proclamato lo sciopero di 4 ore per mercoledì prossimo, 24 settembre, non arretrano di un centimetro e anzi rincarano la dose. Oltre alla mobilitazione di 4 ore (dalle 11,30 alle 15,30, prima tranche di un pacchetto che potrebbe raggiungere lo sciopero di 24 ore) Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal hanno organizzato anche un presidio davanti all’ingresso dell’azienda in via Bocconi dalle 11,30 alle 13: "Manca ancora il Piano industriale, manca un confronto serio nelle scelte aziendali. Diciamo no a una riduzione dei servizi per i cittadini e a quella del personale, mentre servono politiche per incentivare l’uso del mezzo pubblico. Servono turni di lavoro dignitosi, è ora di cambiare" attaccano le sigle sindacali e le rsu. Tornando all’agitazione del 24 settembre, gli uffici sciopereranno le ultime 4 ore del turno, le officine rispetteranno i normali turni di lavoro e sciopereranno dalle 11.30 alle 15.30, così come gli addetti di esercizio e movimento. Le partenze dai capolinea verranno effettuate fino alle 11.29, quelle con partenza antecedente tale orario giungeranno al capolinea e l’operatore rientrerà vuoto nel deposito di appartenenza. Garantiti, infine, i servizi per i portatori di handicap, scuole materne ed elementari.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ScioperoTrasporti