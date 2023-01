Presidio per la pace in piazza Saffi

Un altro presidio per la pace in piazza Saffi, il 27esimo per la precisione: sabato 7 gennaio dalle 18 alle 19 i cittadini sono invitati a prendere parte alla manifestazione contro la guerra.

"… e in Ucraina si aspetta il Natale con terrore - scrivono gli organizzatori -. Rifiutata la tregua tra il Natale cattolico e quello ortodosso (7 gennaio), i contendenti durante le festività hanno incrementato gli attacchi per dimostrare all’avversario, semmai ce ne fosse stato bisogno, che fanno sul serio, che non hanno problemi di esaurimento delle scorte di armi, che intendono combattere per l’annientamento del nemico, fino alla vittoria.

Così i cieli si sono illuminati non per i festeggiamenti ma per bombe e missili lanciati da una parte all’altra del fronte. I russi hanno bombardato nuovamente Kiev e altre grandi città, mentre gli ucraini hanno risposto con il bombardamento nella regione di Donetsk. La guerra, le stragi di civili e pure di migliaia giovani soldati costretti alla guerra, le devastazioni dell’ambiente e delle infrastrutture, vanno fermate smettendo di alimentarle, mettendo da parte interessi, piani geopolitici, avidità di denaro e di potere. Dopo quasi un anno di conflitto, chi può dire che qualcosa sia migliorato o che siano stati compiuti passi in avanti verso la soluzione delle tensioni? Ripetiamolo con forza: il negoziato resta l’unica via di uscita dal vicolo cieco imboccato dalle potenze nucleari".

Il programma dell’evento prevede parole e musica contro la guerra con il musicista Gabriele Carbonari.