Preso all’uscita di una scuola con 12 pc e i soldi del distributore

E’ stato sorpreso a rubare in una scuola nella zona del campus. Nella notte tra venerdì e sabato i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato una persona per furto. I militari sono intervenuti a mezzanotte circa a seguito di attivazione dell’allarme di un istituto superiore. Arrivati prontamente sul posto, insieme al personale della vigilanza privata, notavano un uomo che usciva dall’edificio dell’istituto e si dava alla fuga. Riuscivano a bloccarlo e veniva identificato. Si tratta di un 37enne di origini siciliane, residente in Abruzzo. Dagli immediati accertamenti fatti sul posto i carabinieri riuscivano a rintracciare la refurtiva che il ladro aveva già asportato e collocato in alcuni sacchi, nascosta dietro la vegetazione esterna all’edificio, pronta per essere portata via. Nel sacco c’erano 12 pc portatili, del valore di circa 6000 euro. Inoltre c’erano circa 40 euro in monete, che erano stati asportati da un distributore di bevande. L’uomo è stato quindi dichiarato in arresto, la refurtiva è stata restituita all’istituto, e poco fa si è tenuta l’udienza di convalida davanti al giudice del tribunale di Ancona. Oltre a convalidare l’arresto il gip ha disposto gli arresti domiciliari presso l’abitazione in Abruzzo.