Preso il ciclista spacciatore. Girava con due chili di cocaina nascosti in uno zainetto

Gira in bici con due panetti di cocaina nascosti nello zaino. Viene scoperto dai militari del nucleo operativo e radiomobile di Tolentino durante un posto di controllo a Caldarola e arrestato. Si tratta del 58enne anconetano Andrea Matellicani, che ora si trova nel carcere di Montacuto. L’altro ieri, intorno alle 8.30, i carabinieri hanno notato l’uomo, in sella a una bicicletta di un certo valore economico: marca e colore corrispondevano a una di quelle ricercate in seguito a una denuncia di furto in provincia negli ultimi giorni. Hanno quindi proceduto al controllo, mentre l’anconetano iniziava a dare segni di nervosismo e agitazione. Richiesti i documenti, i militari hanno visto che aveva numerosi precedenti per spaccio di stupefacenti e hanno effettuato una verifica più approfondita.

Così hanno trovato, nascosti all’alterno dello zaino del 58enne, due panetti di cocaina di consistenza dura, ancora da tagliare, del peso complessivo di oltre due chili. Aveva inoltre due dosi confezionate nel portafoglio. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro anche materiale per la preparazione delle dosi come sacchetti in plastica e una macchinetta per il sottovuoto, oltre al bilancino di precisione.

Il "ciclista" è stato quindi arrestato e accompagnato al carcere di Ancona, mentre l’ingente quantitativo di stupefacente, verosimilmente destinato al mercato nel suo luogo di residenza, è stato sequestrato. La Compagnia di Tolentino ha implementato l’attività di controllo del territorio, soprattutto nel fine settimana. Il nuovo arresto eseguito nelle ultime ore conferma l’impegno del comando provinciale dei carabinieri di Macerata nella lotta al traffico e allo spaccio di droga, fenomeno che continua a rappresentare una delle principali minacce per la sicurezza e la salute pubblica anche nell’entroterra. Solo in un mese, quattro persone in manette. Il 6 settembre i militari della stazione di Caldarola avevano arrestato un 28enne del luogo, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, sorpreso in casa con 14,2 grammi di cocaina, insieme a materiale per il confezionamento delle dosi, segno evidente della prosecuzione dell’attività di spaccio. Il 15 settembre, era stata la volta di due marocchini, trovati dal personale della sezione operativa della Compagnia di Civitanova con 56 involucri di cocaina, per un peso complessivo di 35 grammi, già suddivisi e pronti per la cessione al dettaglio. Infine il 17 settembre era stato arrestato un tunisino, che deteneva 243 grammi di cocaina e 2.500 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio.