Pressing per la riapertura del Cat: "Occorre formare nuovi geometri"

In pressing per la riapertura del Cat, l’Istituto tecnico per la formazione del geometra. Se n’è parlato durante un incontro tra il dirigente scolastico dell’Istituto Morea Vanvitelli Emilio Procaccini, una delegazione del Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia composta dalla presidente Simona Domizioli, dal segretario Giampiero Fabbri e dai due consiglieri Diego Sbaffi e Stefano Rossi. La necessità di avere un istituto per la formazione dei tecnici è dettata dalla richiesta del mercato, perché "manca – spiegano dal collegio geometri - una figura professionale che ha molte opportunità lavorative" e "dalla chiusura degli istituti dei centri dell’entroterra umbro come Gualdo Tadino e Gubbio". L’istituto potrebbe rappresentare un punto di riferimento per i giovani che vogliono intraprendere la professione e un impulso per la rivitalizzazione dell’entroterra che vive momenti difficili tra crisi economica e spopolamento demografico. Il prossimo passo è l’organizzazione di un open day aperto ai futuri studenti e anche ai genitori.

"Per noi è un sogno e una necessità – ha detto la presidente Simona Domizioli – ce lo confermano i successi con i numerosi allievi che frequentano i Cat di Osimo, Jesi, Ancona e Senigallia. Nei mesi scorsi abbiamo anche constatato che ci sono diverse richieste da parte di giovani e famiglie che in caso di apertura dell’Istituto non dovranno più fare i pendolari. Visto che Fabriano è nel cratere e ogni giorno assistiamo a richieste da parte di aziende e soprattutto di Enti e Istituzioni per avere professionisti per il territorio e la ricostruzione".