Pressing su Elica: "Onorare impegni sugli organici"

"Il management di Elica ha deciso di esplorare il mercato del cooking, allargando il proprio business, in un momento estremamente complicato per il settore: una grande sfida che sarà fondamentale affrontare insieme alle proprie persone". Va in pressing la Fiom Cgil di Ancona, che chiede ai vertici di Elica di "rispettare tutti gli impegni presi, a partire dai livelli occupazionali e dalle professionalità della fabbrica, che saranno indispensabili per superare i prossimi anni, che si preannunciano complicati come non mai". Il 31 dicembre scadrà il piano industriale condiviso tre anni fa al Mise: l’accordo prevede che alla scadenza l’organico di Mergo dovrà essere di 400 dipendenti full time. "Oggi siamo sotto i 350 – rimarcano dalla Fiom –, dopo ben due procedure di mobilità. I volumi produttivi previsti devono essere di 650mila pezzi e nel 2023 non si è arrivati neanche al 60%, quindi una riduzione, sulle previsioni, nettamente superiore rispetto alla contrazione di mercato generale. Ora sarà necessario iniziare subito a richiedere il recupero dei periodi di contratto di solidarietà non utilizzato".