Presta e Dose alla “risata“. E’ il giorno del “Ruggito“

Conto alla rovescia per la V edizione del Festival della Risata a Lucca sabato e domenica a Villa Bottini (in via Elisa), con i grandi nomi della comicità: Ubaldo Pantani, Marco Presta e Antonello Dose (Il ruggito del Coniglio), e Loris Fabiani in arte Lunanzio con appuntamenti ad ingresso gratuito (prenotazione obbligatoria via e-mail a: eventsandexecutive@gmail.com indicando l’evento, nome e cognome e tel. n di partecipanti).

La manifestazione, che ha ottenuto il patrocinio e il sostegno del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, è inserita nel calendario degli eventi “Vivi Lucca” e vede già “sold out” l’incontro di apertura del 14 settembre, con Marco Presta e Antonello Dose (Radio Rai2 “Il Ruggito del Coniglio”), condotto da Vanni Baldini. Mentre al mattino alle ore 11 (sempre 14 settembre) sarà preceduta da un’anteprima alle ore 11 alle librerie Feltrinelli in via Beccheria a Lucca, con la presentazione del nuovo libro di Presta: “Verso l’Abisso Fischiettando” (ed. Einaudi), seguito dal firmacopie.

Ancora pochi i posti che si possono prenotare gratuitamente via mail per “Come se fosse Pantani”: intervista spettacolo, condotta da Vanni Baldini, con l’attore toscano Ubaldo Pantani uno dei più grandi imitatori che negli anni sta riscuotendo un enorme successo sia in tv che a teatro (sabato alle ore 17.30). Definito anche l’uomo dai 100 volti, Pantani ha raggiunto la notorietà con il programma Mai dire… della Gialappa’s Band ed è conosciuto per la parodia di grandi personaggi come di Gigi Buffon, Lapo Elkann, Francesco Sarcina, Giletti, Salvini e 100 altri, è stato ospite fisso a “Quelli del Calcio” ed è stato giudice al “Tale e quale show”, condotto da Carlo Conti su Rai 1. Ultime disponibilità anche per domenica, alle ore 16, (sempre a Villa Bottini) per lo spettacolo di Loris Fabiani, in arte Lunanzio.

Vera rivelazione comica dell’ultimo LOL di Amazon Prime Video, nelle vesti di un attore shakespeariano, un po’ “metal”, unisce il divertimento scenico, con il gioco di parole, e l’improvvisazione più coinvolgente. Fabiani presenta in anteprima assoluta alcuni spezzoni del nuovo spettacolo, ancora in preparazione, che porterà nei teatri di tutta Italia. Il “Festival della Risata” nasce dall’associazione culturale E&E - Events and Executive, costituita dall’idea progettuale e artistica di due professionisti lucchesi, Erika Citti ed Elisa D’Agostino.