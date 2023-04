Prestito green e rinegoziazione mutui per il 2023

"Il nuovo modello di finanziamento d’impatto, il Prestito green e la Rinegoziazione Mutui 2023" è l’evento organizzato da Cassa Depositi e Prestiti ed Anci Marche che si svolgerà oggi dalle 10.30 presso l’ufficio CDP di Ancona in Largo Sacramento 4. Dopo i saluti di apertura a cura di Cristian Virgili, Responsabile Relazioni Business PA Centro Italia e di Francesca Bedeschi, Direttore ANCI Marche, seguiranno una serie di focus tematici curati dagli esperti di Cassa Deposti e Prestiti. Fabio Fioravanti, Relazioni Business PA Centro Italia approfondirà il tema "Il nuovo modello di concessione dei finanziamenti per la PA" e si occuperà degli aspetti più economico-finanziari presentando La Rinegoziazione 2023.Cristian Virgili, Responsabile Relazioni Business PA Centro Italia curerà: "Il nuovo Prestito green a tasso agevolato". L’evento sarà un’occasione di confronto nel quale verranno presentate le opportunità offerte in favore degli enti locali per una efficiente gestione attiva del debito. Il piano per la Rinegoziazione Mutui 2023 ha preso il via lo scorso 6 aprile per sostenere i Comuni, le Province e le Città Metropolitane. Un’operazione che, attraverso una rimodulazione del profilo di rimborso dei prestiti, consentirà di liberare rilevanti risorse, utili a generare un sensibile impatto positivo sul territorio. L’iniziativa coinvolgerà circa 6.600 Enti Locali, che potranno rinegoziare fino a 130.000 mutui per un debito residuo di circa 24 miliardi.