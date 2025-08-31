"Presto le attività tornano al piano di sotto"

Dovrebbe diventare un luogo come quelli di Firenze e Barcellona, che si possa trasformare in un hub diverso da un semplice mercato. La sistemazione finale, ancora piuttosto lontana, è tutta da decifrare e definire, ma la direzione sembra segnata, nonostante le solite incomprensioni, i dubbi e le polemiche. L’assessore ai lavori pubblici del Comune di Ancona, Stefano Tombolini, parla del Mercato delle Erbe.

Assessore, facciamo il punto sui lavori.

"In tutti i cantieri l’edilizia si ferma a Ferragosto. I lavori riprenderanno dalla prossima settimana. Siamo tranquilli e c’è chiarezza di idee su come dovranno procedere. Fuori ci sono le impalcature che servono alla sostituzione dei pannelli. Stiamo aspettando di avere un’interlocuzione più approfondita con la soprintendenza che prima delle ferie ha fatto un sopralluogo per valutare le caratteristiche della copertura. I trattamenti laser sono stati completati ovunque, la verniciatura quasi dappertutto. Per quanto riguarda l’involucro rimangono la sostituzione del tetto e l’installazione dei vetri".

E all’interno come si procede? "Si sta completando l’impiantistica al piano terra, in modo tale che dovremo a breve spostare le attività del mercato riportandole al piano di sotto, così da poter completare la parte superiore. Sono in lavorazione i carter e gli infissi per i nuovi spazi che ospiteranno le pescherie".

Complessivamente quanto è stato completato?

"Il cantiere ha raggiunto il 40% e siamo fiduciosi sulla prosecuzione. Non è un cantiere tra quelli che ci danno preoccupazioni particolari. Specie se si considerano le difficoltà che ha avuto inizialmente. La consuntivazione del cantiere dovrà avvenire entro giugno 2026, l’impresa per il momento non ci dà problemi".

Poi, però, ci sono le problematiche con i commercianti.

"Sì, si lamentano per la perdita di fatturato, per tutti i problemi che hanno per la convivenza con il cantiere, per quello che sarà il futuro. Capisco che la secchezza economica metta in difficoltà qualsiasi mente, anche la più lucida. Noi ce la stiamo mettendo tutta per metterli in una comfort zone".

Perché si lamentano che all’interno del cantiere lavorano in pochi?

"Molti interventi sono attività specialistiche, quasi artigianali, sotto la tutela della soprintendenza, non devono lavorarci chissà quante persone contemporaneamente. Ma ribadisco, è un cantiere che va avanti in maniera equilibrata, con tutte le difficoltà che ci sono per la presenza degli operatori".

Giuseppe Poli