Pretendono da bere al night. Picchiano baristi e un buttafuori

Il night stava chiudendo quando nel locale sono entrati tre clienti, due adulti e un minorenne. Volevano da bere ma il barista, intento ad iniziare le pulizie del bancone, si era rifiutato di servirli. Il terzetto a quel punto aveva iniziato a fare la voce grossa. "Dacci da bere, forza", avrebbero insistito senza però ottenere nulla. Per farsi sentire avevano iniziato ad insultare il barista e le urla avevano fatto avvicinare anche un addetto alla sicurezza che avrebbe invitato i tre a lasciare il locale, il Venus di Marina di Montemarciano. Imperterriti i clienti avevano iniziato a dare calci e pugni contro il buttafuori e poi anche contro il barista intervenuto a supporto del bodyguard. Ad avere la peggio sono stati i due dipendenti del night. Il barista se l’era cavata con alcune tumefazioni al volto, l’addetto alla sicurezza aveva riportato una frattura al naso e 20 giorni di prognosi. Era il 25 dicembre del 2022. Al night erano poi arrivati i carabinieri che erano riusciti ad individuare i tre dell’aggressione. I due maggiorenni, un 26enne e un 48enne, di origine rom, residenti a Falconara, sono finiti a processo davanti al giudice Carlo Cimini per lesioni in concorso aggravate perché ad agire sono state più persone. Sono difesi dall’avvocato Matteo Bettin. Ieri è stata rimessa la querela del barista ma il processo proseguirà il 1 luglio. L’imputato più grande è recidivo. E’ accusato anche di violenza privata nei confronti del titolare del night perché si sarebbe presentato nei giorni successivi, lo avrebbe preso per il bavero per costringerlo a dire che lui nell’aggressione non c’entrava nulla.

m.v.