Prevenire le truffe, i carabinieri aiutano gli anziani

Domenica i carabinieri hanno effettuato un nuovo incontro per prevenire le truffe agli anziani a Senigallia, al termine della messa nelle chiese della Pace e della Cesanella. Nelle ultime settimane sono stati diversi i tentativi di raggiro nei confronti di anziani. In un caso una donna ha consegnato ai malviventi circa tremila euro in contanti. All’incontro ho preso parte il capitano della Compagnia dei carabinieri di Senigallia, Francesca Romana Ruberto, insieme al comandante della stazione di Senigallia Luogotenente Angelo Basili. C’è stata una buona partecipazione dei cittadini che hanno gradito e ringraziato per i carabinieri per i consigli ricevuti. Si è parlato di truffe online, truffe in presenza e furti.