Prevenzione e controlli della polizia locale a piedi in centro

Anche quest’anno, in procinto delle festività natalizie, il Comando di Polizia locale di Osimo ha pianificato, per le vie del centro storico, servizi di prevenzione con pattuglie a piedi e auto di servizio anche nelle vie di maggior percorrenza e nelle frazioni. Con il comandante Daniele Buscarini è stato svolto un servizio da due operatori di Polizia in alta uniforme che, a piedi, hanno pattugliato il centro creando così un’atmosfera suggestiva con i presenti che hanno potuto ammirare l’uniforme con sciabola e mantello.