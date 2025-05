Prevenzione in Azione e... sport: visite mediche specialistiche gratis

Visite mediche e specialistiche gratuite per adulti e bambini, vaccinazioni, sport, eventi di approfondimento, incontri informativi e di sensibilizzazione, consigli per la salute, dimostrazioni e lezioni pratiche. Torna anche quest’anno ad Ancona, ‘Prevenzione in Azione…e Sport’, l’iniziativa aperta alla cittadinanza, che punta a diffondere la cultura della prevenzione e l’importanza dei corretti stili di vita fra la popolazione adulta e pediatrica, promossa dalla Fondazione Ospedale Salesi ETS e dalla Fondazione Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche ETS. Ad ospitare l’importante appuntamento, che si snoderà in due giornate, sabato 24 e domenica 25 maggio, sarà Piazza Pertini, nel cuore del capoluogo marchigiano. L’edizione 2025, ampliata e rafforzata, vedrà numerose ed importanti novità, in quanto l’iniziativa si arricchisce di un’area dedicata allo sport e del coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico Provinciale. In Piazza Pertini sarà allestita una palestra coperta di 60 mq dotata di attrezzi ginnici ed una sezione all’aperto dedicata alle attività sportive, che si affiancheranno alla grande tensostruttura coperta di 600 mq all’interno della quale saranno allestiti 30 ambulatori specialistici: i medici specialisti e il personale sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche presteranno la propria attività in modo gratuito e volontario a beneficio della comunità. Nei 5mila mq di superficie di Piazza Pertini, messi a disposizione gratuitamente dal Comune di Ancona per l’iniziativa, troverà spazio anche un Auditorium di 100 mq con 70 posti a sedere e sistemi audio-visivi, dove si terranno conferenze e momenti di approfondimento dedicati a temi quali:  cardiologia nello sport; BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) nella rianimazione cardio polmonare;  malattie neuromuscolari nella pratica sportiva;  postura;  dolore urologico;  pavimento pelvico nello sport;  malattie sessualmente trasmissibili,  prevenzione delle malattie infettive congenite;  salute a tavola;  sport e alimentazione;  alimentazione problematica;  violenza sui soggetti fragili (bambini, anziani e persone con disabilità). Nell’area dedicata allo sport verranno allestiti un campo di Pickleball dove saranno presenti i tecnici del Comitato Regionale Marche FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) e un campo di gara a due corsie per la corsa dei 20 metri piani. Gli istruttori della SEF Stamura Ancona terranno corsi di avviamento agli sport atletici e velici. Le Forze Armate della Repubblica Italiana, sia con i propri atleti olimpionici che con la pratica della Legality, illustreranno ai giovani l’importanza del rispetto delle regole e dell’avversario.