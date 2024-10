Prevenzione tumore al seno: Sturinalto rosa

Prevenzione del tumore al seno, il Comune aderisce all’iniziativa illuminando di rosa la Fontana Sturinalto in piazza del Comune. Aa partire da sabato sera. "Questa azione simbolica – spiegano dal Comune - organizzata di concerto con la Uuo Oncologia Medica dell’Ospedale Engles Profili di Fabriano, diretta dalla dr.ssa Rosa Rita Silva, punto di riferimento da anni per il comprensorio, e l’Associazione Noi come Prima, molto attiva e presente sul territorio con varie iniziative, ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno, una patologia che ogni anno colpisce 55mila donne solo in Italia. "L’adesione allo screening mammografico nelle Marche è circa il 50% dichiara la dottoressa Silva, il che vuol dire che una donna su due non si reca ad eseguire l’esame; pertanto, l’obiettivo della campagna è far crescere l’adesione superando ostacoli come la mancanza di informazione, la paura o la sottovalutazione del rischio, attraverso il coinvolgimento del Medico di medicina generale, degli operatori sanitari e soprattutto delle stesse donne che devono farsi promotrici di questo messaggio".