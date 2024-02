Prg contro le colate di cemento: "E’ il più ecosostenibile in regione"

Sarà presentata a tutti i cittadini e tecnici venerdì alle 21 al teatro comunale Cortesi di Sirolo la prima variante ecosostenibile al piano regolatore in adeguamento al Piano del Parco del Conero, adottata a maggioranza dal consiglio Comunale.

"Abbiamo ridotto le cubature per evitare le colate di cemento e per aumentare il valore delle abitazioni esistenti. Si tratta del primo piano nella Marche e fra i primi in Italia che diminuisce infatti drasticamente i metri cubi da costruire (meno 20 per cento per le lottizzazioni e fino a meno 60 per cento per i capannoni della zona ex artigianale qualora siano trasformate in abitazioni) – spiega il sindaco Filippo Moschella -. Inoltre si restituisce il bonus volumetria (più sette per cento) concesso dal Parco del Conero che non sarà più utilizzabile da chiunque. Tutte le riduzioni sono state adottate per permettere la realizzazione di costruzioni di qualità e per costruire solo ciò che necessita ai sirolesi aumentando, nel contempo, il valore delle case costruite".

La variante è consultabile nel sito Internet del Comune oppure negli uffici comunali il martedì dalle 15.30 alle 17.30 e il giovedì dalle 10 a mezzogiorno da tutti gli interessati i quali, entro 60 giorni, potranno proporre osservazioni. "Approvata anche la modifica delle concessioni trentennali dei loculi che si stipuleranno con scrittura privata mentre in passato avveniva con atto pubblico, per un risparmio netto per i sirolesi richiedenti di circa 300 euro".