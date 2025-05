Prg, Garofalo convocato in Regione. Stazione marittima? Al Mandracchio

Tensioni sul Piano regolatore del porto: il presidente dell’Authority, Vincenzo Garofalo, convocato a Palazzo Raffaello dal presidente della giunta regionale Francesco Acquaroli. La presentazione del Prp al Ministero dell’Ambiente senza le dovute condivisioni sul testo, come anticipato dal Carlino alcuni giorni fa, non sono piaciute ai vertici istituzionali che compongono la cabina di regia, dallo stesso Acquaroli al sindaco Daniele Silvetti passando per il rappresentante di Palazzo del Popolo in seno al Comitato portuale, Giacomo Bugaro. Da qui la necessità di riportare ordine nella vicenda ascoltando dalla voce dello stesso Garofalo cosa sia accaduto e soprattutto come rimediare. Una cosa è certa, il documento inviato al Ministero, la cui osservazione scade tra meno di una settimana, non sarà quello da applicare definitivamente. Oltre al fastidio causato nel non coinvolgere il Comune, sindaco e uffici, nella pianificazione del Prp, ci sono alcuni punti caldi che dovranno essere rivisti. Tornano i dubbi sul Molo Clementino, nonostante l’iter sia in fase molto avanzata e la stessa Autorità portuale ha di fatto concesso la gestione nel lungo periodo alla compagnia Msc per le grandi navi da crociera. Troppa luce su quell’opera e poca invece sul faro del progetto, la visione futura della Penisola. Nel piano presentato da Garofalo a Roma, inoltre, la stazione marittima figura nell’area dell’ex fiera della pesca, al Mandracchio. Il ‘pro’ è che il tracciato potrebbe non richiedere la presenza di un passaggio a livello, conditio sine qua non posta dagli operatori commerciali, ma portare i passeggeri/pendolari, e qui sta il ‘contro’, a un chilometro dal centro a quel punto non avrebbe alcun senso. Cosa dire dell’uso delle banchine 19-21 che nel piano pare possano ospitare non solo traghetti, ma anche navi merci (ro-pax), dimenticando che quelle banchine non hanno una portata di carico elevata? La 22, anni fa, stava cedendo ed è stata ricostruita ex novo, ma con tempi lunghissimi e risorse ingenti. A preoccupare il Comune, infine, c’è la questione delle zone di interazione porto-città, da via della Loggia agli Archi, questione comunque che sarà analizzata nel vertice in Regione della prossima settimana.

Insomma, non siamo ancora alla definizione di ‘porto delle nebbie’, certo però che i rapporti istituzionali di filiera sul fronte dello scalo dorico non sono mai stati così tesi in passato come oggi. Le fratture scavalcano gli schieramenti politici e professionali. Dagli operatori portuali ieri è arrivata la solidarietà a Garofalo: "Siamo assolutamente compiaciuti dell’operato del presidente dell’Autorità portuale. Nella riunione dell’altro giorno abbiamo apprezzato la spiegazione del documento. Cacciare il presidente? Smentiamo categoricamente, mai pensato nulla di simile" spiega un rappresentante delle categorie di portuali, ormeggiatori, rimorchiatori, piloti e altre. Il porto è spaccato, proprio nel momento in cui serviva coesione per avviare il grande salto verso il futuro.

Pierfrancesco Curzi