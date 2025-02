Prigioniero in casa, la vittoria di Michele: ora è libero grazie al Carlino

Osimo (Ancona), 5 febbraio 2025 – “Non so come ringraziare chi è intervenuto, chi si è speso per mio figlio. Il problema è stato risolto, il nuovo montascale è arrivato”. Rita Lisandrelli, 77enne di Osimo, risiede in una palazzina con il figlio portatore di handicap dalla nascita, Michele Frezzotti, 52 anni.

Era l’aprile scorso quando il servoscala che serviva al trasporto della carrozzina di Frezzotti si è rotto. Da quel momento è come se si trovassero agli arresti domiciliari. Grazie a quel servoscala il 52enne riusciva a uscire di casa e a superare i sei gradini permettono di uscire dal suo condominio e da lì salire nel pulmino che lo porta da anni al centro diurno. La donna ha contattato tutti, Regione, Ast, Servizi sociali del Comune. Nulla.

Fino a quando qualcosa si è mosso dopo l’appello sul Carlino e la soluzione è stata finalmente trovata. L’impegno dell’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini è stato grande non appena venuto a conoscenza della situazione.

"Ringrazio la signora che con dedizione e determinazione ha difeso i diritti del figlio e i dirigenti della sanità che incessantemente si sono prodigati per la soluzione del problema che non era affatto semplice. Ho promesso alla signora che sarei andato a trovarla, perché ha dimostrato, come ho detto, caparbietà e un non comune senso di responsabilità. Un vero esempio per tutti, questa mamma".

I primi di gennaio Saltamartini si era attivato contattando telefonicamente Lisandrelli: «Sono state fatte subito le verifiche opportune e ho compreso che si trattava di un problema tecnico. La signora e suo figlio non erano stati abbandonati. In pratica, si era verificato un guasto e c’erano stati diversi interventi sul posto da parte di 3-4 ditte diverse che non hanno risolto il problema.

È stato difficile trovare una soluzione per una richiesta così specifica per quella tipologia di carrozzina e, proprio per questo motivo, anche le professionalità necessarie. Ho comunque interessato subito il direttore generale dell’Ast Ancona Giovanni Stroppa".

“Il nuovo montascale è diverso, sembra più complesso ma in realtà non lo è – aggiunge la donna -. Appena mio figlio si rimetterà, perché purtroppo è a letto malato, saremo felici di poterlo usare cosicché possa tornare alla sua vita. Ci tengo a ringraziare di tutto cuore la Regione e l’Ast che si sono spesi tantissimo dopo la segnalazione sul Carlino. Ho contattato più volte gli uffici dei Servizi sociali del Comune di Osimo per avere un aiuto ma non ho mai ricevuto una risposta. La mia gratitudine va anche a coloro che mi hanno cercato personalmente per esprimere solidarietà, per elargire un aiuto economico (come due persone deliziose di Fano, moglie e marito), che non mi sono sentita di accettare, o che si sono prodigati per pensare a una soluzione".