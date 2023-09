Prima campanella a Fabriano: Ghergo: "La scuola al servizio degli studenti"

Ha scelto simbolicamente la scuola primaria Mazzini, trasferita a causa lavori al seminario di via Serraloggia il sindaco Daniela Ghergo per augurare un buon anno scolastico a tutti gli studenti. In occasione della riapertura delle scuole anche il dirigente e gli agenti del commissariato di polizia si sono uniti agli studenti, al corpo docente, alle maestranze della scuola e a tutti i genitori, portando la loro presenza nelle scuole. In particolare, il commissario capo Angelo Sebastianelli ha incontrato la dirigente dell’Itis Aristide Merloni, Manuela Morosin, ribadendo la completa disponibilità ad integrare l’offerta formativa scolastica con il progetto "Educhiamo insieme alla legalità", con tutti gli istituti scolastici cittadini. Infine, Sebastianelli si è recato alle scuole "Mazzini" per salutare i giovanissimi studenti delle elementari in partenza con i minibus per l’istituto di via Serraloggia. "La scuola – è stato il messaggio del sindaco Ghergo ai ragazzi - è al vostro servizio, abbiatene cura, come si ha cura di ciò che riteniamo importante, come le relazioni, i luoghi e gli affetti. È il primo luogo in cui sperimenterete concretamente che le diversità sono ricchezze e aiutano a confrontarsi per crescere. Ogni volta che qui dentro crescete, imparate e migliorate, cresce, impara e migliora la nostra comunità".

Sul fronte trasferimenti e cantieri anche quest’anno la Marco Polo resta all’istituto Morea e nei giorni, è stato affidato l’incarico per la progettazione definitiva dei lavori di costruzione della nuova scuola primaria di Marischio.