Prima campanella anche alla media Marchetti

"Siamo privilegiati, l’augurio è che sia un anno eccezionale". È suonata alle 8 la campanella per gli alunni della scuola media Marchetti che ieri hanno inaugurato la nuova scuola. I primi ad entrare sono stati gli alunni delle terze, accompagnati, come richiesto per evitare assembramenti, da un solo genitore: "Le voci di entusiasmo dei ragazzi dicono già tutto – afferma la preside Paola Filipponi – siamo molto emozionati, non capita a tutti di avere il privilegio di inserirsi in un contesto così innovativo, uno stimolo per lavorare insieme ai ragazzi e alle famiglie. L’augurio è che sia un anno eccezionale, buon anno scolastico a tutti". A salutare gli alunni anche il sindaco e parte della Giunta. Da oggi in tutte le scuole partirà il servizio di refezione scolastica, mentre in alcune scuole, il servizio di lunch box sarà attivo dal 23 settembre. La palestra sarà pronta nei primi mesi del 2026, intanto il Comune ha concesso alla scuola di poter utilizzare, per educazione fisica, la pista di atletica del centro sportivo Saline. Gli studenti del Medi sono stati trasferiti all’Istituto Panzini dopo un anno alla scuole elementare Leopardi, da ieri, con un ingresso riservato, hanno una nuova sede. Dovranno invece attendere ancora gli studenti del Corinaldesi, trasferiti nei moduli dopo che un’ala del Corinaldesi Padovano era stata dichiarata inagibile. Un altro anno in trasferta anche per alcune classi della scuola elementare Puccini, ancora nell’ex seminario vescovile, dopo il trasferimento nel 2020. A trasferirsi presto in una nuova scuola saranno gli alunni del Girotondo, attualmente ospitati nella scuola di via Botticelli: i lavori nel polo Cesanella 0-6 anni sono in fase di ultimazione. Presto partiranno anche i lavori di restyling della palestra nell’istituto ex Magistrali di via d’Acquino.