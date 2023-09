Prima campanella con 200 studenti in meno

Domani suona la campanella per 8.172 studenti, in calo rispetto al passato (erano 8.372 lo scorso anno 8.540 tre anni fa) e specie per le materne dove alcune classi sono state accorpate per via dell’ormai strutturale diminuzione dei fiocchi rosa e azzurri. Sono 707 i bimbi che frequentano le materne in città di cui 214 al primo anno mentre lo scorso anno erano 805. La giunta Fiordelmondo a pochi giorni dall’avvio dell’anno scolastico fa il punto sui lavori effettuati e da effettuare. "Non vogliamo fare un paragone con i dati dello scorso anno proprio per partire l’anno in chiave positiva, considerato il fatto che il calo demografico riguarda tutto il Paese - spiega l’assessora ai servizi educativi Emanuela Maguccio -. Sono tanti i progetti in essere tra cui il ‘patto per la lettura’ a cui hanno aderito tutte le scuole compresi gli 8 nidi della città e il Piedibus che abbiamo intenzione di implementare". "Siamo intervenuti con piccoli interventi in quei marciapiedi percorsi da bambini, genitori e accompagnatori per andare a scuola" spiega l’assessora ai Lavori pubblici Valeria Melappioni. Sono 1603 i bimbi che frequentano la primaria (erano 1.659 lo scorso anno), 1.147 la secondaria di primo grado (erano 1.160) e 4717 alle secondarie di secondo grado (erano 4mila 748).

"Abbiamo chiesto alle scuole – spiega l’assessora Melappioni – di compilare entro marzo delle schede con gli interventi da effettuare come le tinteggiature e piccole manutenzioni per programmare da giugno l’avvio dei lavori. Gli uffici hanno effettuato una ricognizione complessiva e indicato le priorità. Abbiamo deciso di stanziare ogni anno un budget di diverse decine di migliaia di euro e quest’anno siamo intervenuti nelle scuole Conti, Capannini, Monte Tabor, Garibaldi e Gemma Perchi. Si è poi lavorato per il trasferimento della materna La Giraffa alla Zipa dove pure abbiamo effettuato dei lavori e della segreteria della scuola media Federico II che in quest’anno non sarà interessata dai lavori. Al centro la sicurezza ma anche la qualità degli ambienti per i bambini come alla Martiri della Libertà a cui abbiamo dato di concerto con la dirigenza scolastica e le insegnanti una connotazione più identitaria: abbiamo inserito negli spazi comuni dei giochi di figure e colori per inserire uno stimolo creativo".

Sui grandi cantieri: "Per fine anno partiranno i lavori per la costruzione della nuova scuola 0-6 al Verziere. Sarà preceduta poco prima dalla demolizione dell’ex Crt".

Sara Ferreri