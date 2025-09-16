Prima campanella senza cellulare. Genitori e ragazzi favorevoli: "Non servono per fare lezione"

Sono 105.200 gli studenti che ieri mattina, in Umbria, sono tornati sui banchi di scuola. In calo di oltre tremila unità rispetto all’anno passato. Tema del giorno l’uso dei cellullari: in vari istituti di Perugia i dirigenti scolastici hanno fatto appello, in qualche caso direttamente con circolari dedicate, al senso di responsabilità di professori e personale. Come al liceo artistico Di Betto. La circolare numero 25 riporta infatti le disposizioni sull’uso dei dispositivi mobili per il personale scolastico partendo dal presupposto che "deve costituire un modello educativo positivo per gli studenti". Così, anche ai prof, viene chiesto, per le ore di lezione, di mantenere "i dispositivi mobili personali silenziati e riposti". L’uso viene consentito "per finalità didattiche o in caso di emergenze". Ci sono poi scuole, è il caso del Itts Alessandro Volta di Piscille, la più grande scuola dell’Umbria (solamente le nuove prime sono 14 di cui tre quadriennali) e dove la tecnologia è di casa.

"Qui si lavora da anni sull’uso consapevole del telefonino a scuola e nella vita di tutti i giorni. Tant’è che per loro questo divieto non è una novità", spiega la preside Fabiana Cruciani. Nell’ambito di scuole che promuovono la salute, di cui il Volta è referente regionale, l’istituto di via Assisana ha elaborato delle linee giuda per la disconnessione e il benessere. "Il divieto dell’utilizzo del cellulare, non per scopi didattici, a scuola già c’era - ha rilevato la dirigente - e noi lo rispettavamo. Ora è chiaro che con questa normativa diventa più cogente. In questi giorni la scuola sta lavorando alla rivalutazione del regolamento di istituto. È molto più significativo che dire loro di non usare il cellulare senza capire il perché". E i ragazzi che dicono? La stragrande maggioranza ammette: "Giusto così, alla fine, non servono per fare lezione". Molti degli studenti al primo anno di superiore, sono stati accompagnati dai genitori e pure da loro c’è apprezzamento per la novità. "Più che favorevoli, i cellulari vanno bene nel resto della giornata, ma di certo non a scuola", dice un papà del liceo Alessi. Nel vicino Itet Capitini, il preside Silvio Improta, spiega che i cellulari resteranno in custodia direttamente ai ragazzi. Una scelta legata in parte a questioni logistiche, visto l’impegno che avrebbe comportato il ritiro di numerosi dispositivi, ma anche "per responsabilizzare gli studenti. Per loro sarà difficile, ma devono riuscirci". E c’è anche chi dissente. Succede a Terni. "A me pare che le nuove norme, se uno vuole rischiare, siano facilmente aggirabili. Fra secondi telefoni, tablet in dotazione per le attività di classe - dice una liceale - non ho notato un’attenzione particolare o tensione su questo aspetto".