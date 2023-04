Prima candelina per l’okapi Italo

Ha spento ieri la sua prima candelina Italo, il primo okapi italiano venuto alla luce il 24 aprile 2022 al Parco Zoo Falconara. Festa grande al giardino zoologico marchigiano, l’unico a livello nazionale ad ospitare tre esemplari della rara specie, parente stretta della giraffa e a forte rischio estinzione, con l’obiettivo di preservarla. Italo è il primogenito di Elani e Dayo, la coppia di okapi proveniente da altri zoo europei che, nel 2018, ha segnato il ritorno in Italia dopo 60 anni del mammifero africano. Dopo un lungo periodo trascorso esclusivamente accanto alla mamma, Italo ha iniziato a prendere confidenza con il papà, che ha quasi raggiunto in altezza. Per lui è stato avviato l’inserimento graduale in famiglia e, una volta concluso lo svezzamento, verrà trasferito in un altro zoo dove potrà contribuire in modo positivo – attraverso la sua riproduzione – al mantenimento in cattività della specie. La nascita dell’okapi ha rappresentato un evento eccezionale per l’intera comunità degli zoo e acquari internazionali, ma anche per la Repubblica Democratica del Congo, nazione di cui la specie è originaria. Per questo, l’estate scorsa, Fidèle Sambassi Khakessa, ambasciatore congolese in Italia, ha celebrato l’emozionante avvenimento con una visita al Parco Zoo Falconara.