Prima categoria, Gironi C e B

Dopo due turni di Coppa Marche è il tempo dello start al campionato di Prima Categoria. Inizia oggi il cammino che vedrà le formazioni anconetane inserite sempre nel girone B e C. Nel B parte favorita sulla carta Fc Osimo che oggi a Osimo Stazione riceve la Cingolana. Punteranno all’alta classifica anche Borgo Minonna, Borghetto, Olimpia Marzocca, Filottranese, ma attenzione anche alla Real Cameranese, alla Cingolana e alla Passatempese, quest’ultima tornata nel girone B assieme all’Argignano, con le due squadre che si sfideranno proprio oggi, alla prima, come la stagione passata. Nel C inserito il Loreto, neopromosso, che oggi al Capodaglio di Villa Musone ospiterà la Belfortese. Prima giornata (ore 15:30).

Girone B. Oggi: Argignano-Passatempese (ore 14:30), Pietralacroce-Filottranese (ore 14:30), Real Cameranese-Staffolo (ore 14:30), Borghetto-Castelbellino, Cupramontana-Olimpia Marzocca, FC Osimo-Cingolana, Barbara Monserra-Borgo Minonna, Le Torri Castelplanio-Castelleonese. Prossimo turno: B.Minonna-Argignano, Castelbellino-Cupramontana, Castelleonese-B.Monserra, Cingolana-Borghetto, Filottranese-R.Cameranese, O.Marzocca-Pietralacroce, Passatempese-FC Osimo, Staffolo-Le Torri Castelplanio.

Girone C. Oggi: Cluentina-Castelraimondo (ore 15), Elite Tolentino-Pinturetta (ore 15), Appignanese-Potenza Picena, Loreto-Belfortese, Montecassiano-San Claudio, Montecosaro-Montemilone Pollenza, Porto Recanati-Santa Maria Apparente, Domani: Porto Potenza-Montegiorgio (ore 14:30). Prossimo turno: Belfortese-Appignanese, Castelraimondo-Loreto, Montegiorgio-Portorecanati, M.Pollenza-Cluentina, Pinturetta-Por.Potenza, Pot.Picena-Elite Tolentino, S.M.Apparente-Montecassiano, S.Claudio-Montecosaro.