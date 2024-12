Prima categoria Montemarciano e Borghetto: antipasto di Natale

Si affrontano oggi due squadre dagli stati d’animo differenti. Montemarciano e Borghetto anticipano la 14^ giornata del girone B di Prima Categoria (il resto del programma si giocherà tra il 4 e 5 gennaio), penultima del girone di andata. Il Montemarciano è reduce da due sconfitte consecutive, il contrario di un Borghetto che nelle ultime due uscite in campionato ha raccolto sei punti, gli ultimi tre addirittura violando il campo dell’ex capolista Olimpia Marzocca. Oggi si affrontano al Di Gregorio distanti in classifica quattro punti, entrambe in zona playoff. Il Montemarciano con una vittoria potrebbe balzare al secondo posto a un solo punto dalla capolista Castelfrettese. Prima Categoria (girone B), 14^ giornata. Oggi (ore 14:30): Montemarciano-Borghetto. 04/01/25: Borgo Minonna-Labor, Castelbellino-Real Cameranese, Castelfrettese-Olimpia, Filottranese-Ostra, Sampaolese-Castelleonese, San Biagio-Fc Osimo, Staffolo-Pietralacroce. Classifica: Castelfrettese 29; Olimpia Marzocca 27; Montemarciano e Ostra 25; Borghetto e Fc Osimo 21; Real Cameranese e Filottranese 20; Borgo Minonna 18; Castelbellino 13; San Biagio 12; Labor 11; Castelleonese e Sampaolese 10; Staffolo e Pietralacroce 9.