Prima categoria, oggi e domani il primo turno

Due fine settimana con la Coppa Marche di Prima Categoria, una competizione che anticipa il via del campionato fissato per sabato 20 settembre.

Oggi e domani si giocherà la prima delle tre giornate della prima fase della competizione regionale che vedrà poi il secondo turno disputarsi il 13-14 settembre, mentre la terza e ultima giornata sarà in programma mercoledì 8 ottobre a campionato partito. Un’opportunità, per le varie formazioni, per verificare lo stato di forma a pochi giorni dal campionato.

Sono cinque i gironi che riguardano le varie formazioni anconetane.

Nel girone 4 (Castelleonese, Barbara Monserra e Olimpia Marzocca), nel 5 (Argignano, Borghetto e Borgo Minonna), poi 6 (Castelbellino, Cupramontana, Le Torri Castelplanio e Staffolo), 7 (Filottranese, Fc Osimo e Passatempese) e 8 (Loreto, Pietralacroce e Real Cameranese).

Tutte in campo oggi, eccetto la Filottranese che come consuetudine disputerà le proprie partite casalinghe, anche in campionato, di domenica.

Domani al San Giobbe i biancorossi di mister Strappini ospiteranno Fc Osimo, quest’ultima una formazione attesa a una stagione da protagonisti vista la rosa a disposizione di mister Manisera.

Ecco cosa prevede il programma odierno.

Prima giornata Coppa Marche Prima Categoria (ore 15:30). Oggi: Barbara Monserra-Olimpia Marzocca (riposa Castelleonese), Borghetto-Argignano (Borgo Minonna), Le Torri Castelplanio-Castelbellino, Cupramontana-Staffolo, Pietralacroce-Loreto (Real Cameranese). Domani: Filottranese-Fc Osimo (Passatempese).