Prima categoria, poker del Borghetto. Per il Montemarciano è crisi

Tris di successi di fila del Borghetto (Prima categoria, girone B) che fa la voce grossa a Montemarciano (0-4) segnando addirittura quattro gol nel primo tempo. E’ crisi invece nel Montemarciano alla terza sconfitta consecutiva. Le reti per la squadra di Luchetta sono realizzate da Barchiesi (doppietta), Riccardo Paialunga e Brega. Le due squadre hanno anticipato la partita della 14^ giornata che vedrà il resto del programma disputarsi nel fine settimana del 4 e 5 gennaio.

Prima Categoria (girone B), 14esima giornata. Ieri: Montemarciano-Borghetto 0-4. 04/01/25: Borgo Minonna-Labor, Castelbellino-Real Cameranese, Castelfrettese-Olimpia, Filottranese-Ostra, Sampaolese-Castelleonese, San Biagio-Fc Osimo, Staffolo-Pietralacroce. Classifica: Castelfrettese 29; Olimpia Marzocca 27; Montemarciano e Ostra 25; Borghetto 24; Fc Osimo 21; Real Cameranese e Filottranese 20; Borgo Minonna 18; Castelbellino 13; San Biagio 12; Labor 11; Castelleonese e Sampaolese 10; Staffolo e Pietralacroce 9.

Eccellenza. Vittoria come da pronostico del K Sport Montecchio Gallo per 2-0 sull’Alma Juventus Fano nell’anticipo della prima giornata di ritorno in Eccellenza. Classifica: Maceratese 34; K-Sport Montecchio Gallo 32; Chiesanuova 29; Tolentino e Osimana 26; Urbania 25; Urbino 24; Montegranaro 22; Sangiustese 21; Montefano 20; Matelica 18; Monturano Campiglione 16; Fabriano Cerreto 15; Portuali Ancona 14; Atletico Mariner 9; Alma Juventus Fano 3.