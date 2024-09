Prima categoria, scatta il campionato

Dopo due fine settimana con la Coppa Marche oggi scatta il campionato di Prima Categoria. Due i gironi che interessano le nostre squadre: il B tutto anconetano e il C dove sono state inserite due squadre: la Passatempese, come la stagione scorsa, e la neopromossa Argignano che, scherzo del calendario, si affrontano proprio oggi, all’esordio. In un girone dove a recitare un ruolo di primo piano si vocifera che potrebbero essere il Castelraimondo e il Camerino.

Nel girone B proverà ancora l’assalto alla Promozione il Montemarciano che si è fermato la stagione passata all’ultimo ostacolo, lo spareggio finale contro l’Athletico Tavullia dopo i calci di rigore. E domani il Montemarciano è atteso subito da un big match sul campo di un’altra probabile protagonista, la Filottranese. Altra candidata ai posti nobili del girone B la Castelfrettese che però oggi non scenderà in campo contro il Borghetto di mister Luchetta per chiusura impianti dopo il maltempo dei giorni scorsi (foto). Attenzione anche a Fc Osimo. A proposito di osimane, a scattare prima di tutti delle nostre sarà il neopromosso San Biagio che alle 14:30 ospiterà il Pietralacroce.

Prima Categoria, prima giornata (ore 15:30). Girone B. Oggi: San Biagio-Pietralacroce (ore 14:30), Borgo Minonna-Ostra, Castelbellino-Labor, Castelfrettese-Borghetto (rinviata), Castelleonese-Real Cameranese, Sampaolese-Fc Osimo 2011; Staffolo-Olimpia Marzocca. Domani: Filottranese-Montemarciano.

Girone C. Oggi: Borgo Mogliano-Portorecanati (ore 14:30), Real Elpidiense-Camerino (ore 14:30), Argignano-Passatempese, Belfortese-Casette d’Ete, Castelraimondo-Elite Tolentino, S. Claudio-Montecosaro, Urbis Salvia-Montemilone. Domani: Potenza Picena-Montecassiano.