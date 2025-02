Prima data dell’UlisseFest. All’Arena ecco i Coma Cose

Dal Festival di Sanremo al Porto antico di Ancona. Dopo aver partecipato alla più importante rassegna canora d’Italia con il brano "Cuoricini", i Coma_Cose venerdì 4 luglio si esibiranno all’Arena del Mare, una delle tappe di un tour che prenderà il via il 19 giugno ad Azzano Decimo. E’ quindi la conferma che l’UlisseFest, nel cui ambito è inserito il concerto, si farà, e che il porto dorico riavrà la sua ‘arena’. Una bella notizia per gli anconetani, a cui in passato l’estate non ha regalato molti grandi eventi. "I primi artisti che siamo felici di annunciare in vista della seconda edizione dell’Arena sul mare sono i Coma_cose per la prima volta ad Ancona. Reduci dal grande successo di Sanremo, il brano “Cuoricini” è uno dei più trasmessi dalle radio italiane" ha annunciato Angelo Eliantonio, assessore ai Grandi Eventi.

Da ricordare che dal 7 marzo sarà disponibile "Vita fusa", il nuovo album dei Coma_Cose. "Vita fusa" è un lavoro intimo che, tra ballad e brani dalle varie sfaccettature sonore, avrà i molti colori che caratterizzano il duo, raccontando un nuovo capitolo molto personale dei Coma_Cose. Nel corso degli appuntamenti live il duo porterà dal vivo anche il singolo "Posti vuoti", un brano che unisce un groove energico a un racconto malinconico, e che arriva dopo il successo della coinvolgente e ipnotica "Malavita" (disco di platino), giunta alla prima posizione delle classifiche radiofoniche a metà agosto e che li ha visti protagonisti durante l’estate 2024. I biglietti peri concerti sono disponibili a partire dalle ore 16 di oggi. Per informazioni: www.magellanoconcerti.it.

L’UlisseFest ad Ancona si terrà dal 4 al 6 luglio, quindi il concerto dei Coma Cose terrà a battesimo questa seconda edizione.