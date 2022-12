"Prima dei nuovi ospedali servono i medici: cure accessibili a tutti"

E’ l’accesso alla sanità pubblica il principale tema su cui Anaao Assomed Marche, principale sindacato di medici e dirigenti sanitari d’Italia, è concentrata per il presente ed il futuro di una categoria che chiede maggiore voce nei tavoli di confronto e che ha saputo organizzarsi per farsi sentire. Secondo Daniele Fumelli, segretario di Anaao Assomed Marche "l’aver trovato un’unità intersindacale francamente impensabile solo pochi mesi fa – dice – ci fa ritenere di poter salutare il nuovo anno con ritrovato ottimismo per quelli che sono stati gli angeli del Covid e che necessitano di tutele, investimenti, fiducia e futuro".

La sigla sindacale rivendica il lavoro svolto per chiudere i contratti collettivi già in alcune delle Aree Vaste regionali, gli altri sono ancora aperti. "La priorità in questa regione resta il tavolo tecnico sull’emergenza-urgenza” – insiste Fumelli – Gli organici sono troppo sottodimensionati rispetto al volume di ingressi perché la medicina sul territorio non offre le necessarie disponibilità". Secondo Anaao Marche per fare l’assistenza servono i medici prima dei nuovi ospedali e prima di acquistare i macchinari. Anaao Assomed Marche chiede ascolto al governo regionale, interlocuzione costante e fiducia. "Nessuno più di noi – dice il segretario regionale – ha a cuore il presente e il futuro della sanità pubblica e vogliamo contribuire ad individuare le soluzioni. Occorre chiarezza sulle reali carenze di organico che non sono ascrivibili solo a un problema organizzativo come si sta provando a sostenere anche nelle Marche". Condizioni di lavoro adeguate e giusta remunerazione sono gli ulteriori temi sul tavolo.

"Il vero investimento sono i professionisti della sanità che devono essere messi in condizioni di fare serenamente il proprio lavoro – chiarisce Fumelli – garantendo loro sia i percorsi di crescita professionale che meritano che i riconoscimenti economici attesi rivalutando il trattamento economico di tutto il personale medico e sanitario che oggi penalizza quello del SSN e avvantaggia troppo quello privato che fa capo alle cooperative". Secondo gli ultimi dati circa 3mila medici ogni anno lasciano il pubblico per il privato nell’impossibilità di conciliare ritmi e carichi di lavoro con il tempo di vita, specie per le donne che sono la maggioranza del personale sanitario. Lo scorso 15 dicembre Anaao Marche è sceso in piazza a Roma con le altre rappresentanze territoriali di tutte le sigle.