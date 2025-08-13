Prima edizione dell’Olimpiade della racchetta. Cinque squadre si sono sfidate nelle 4 discipline

Una giornata all’insegna dello sport e del divertimento quella vissuta sul lungomare di Fano, dove nei giorni scorsi si è svolta con successo la prima edizione dell’Olimpiade della racchetta. Un evento innovativo che ha visto sfidarsi cinque rappresentative marchigiane nelle quattro discipline di racchetta della Federazione Italiana Tennis e Padel. A contendersi le medaglie sono state le squadre dell’A.T. Tolentino, A.T. Macerata, Ancona Riviera del Conero e due rappresentative fanesi, il Tennis Team e il Bola Padel. Ogni formazione era composta da quattro coppie miste nella categoria Tpra, con la particolarità che nessun atleta poteva gareggiare in più di una disciplina, garantendo così il massimo coinvolgimento possibile.

La manifestazione, fortemente voluta dal gruppo Attività di Base Marche e dal Comitato Regionale della Federazione, si è articolata su due location del lungomare fanese: il Tennis Team Fano ha ospitato i tornei di tennis e padel, mentre il vicino Bola Padel ha accolto le competizioni di beach tennis e pickleball. Un’organizzazione impeccabile curata dal coordinatore provinciale di Pesaro-Urbino Cory Catena, con il supporto dei coordinatori Alessandra Mosciatti e Fabrizio Pignotti. Un esperimento riuscito che potrebbe rappresentare il modello per future manifestazioni, come sottolineano anche con soddisfazione gli organizzatori, eventi capaci di unire sport diversi ma accomunati dalla passione per la racchetta, in un format che valorizza il territorio e rafforza il legame tra atleti e circoli di appartenenza.