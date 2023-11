Prima il Covid, poi il carburante alle stelle: un bilancio con 4 milioni di euro di perdite

La pandemia da Covid e il caro carburante legato all’aggressione russa dell’Ucraina. Due autentiche mazzate per le casse dell’azienda partecipata del Comune di Ancona che chiude l’anno con oltre 4 milioni di euro di passivo proprio a causa degli effetti di lungo periodo delle due emergenze che hanno colpito il settore tra il 2020 e il 2022. Ora l’azienda si lecca le ferite e il passaggio tra vecchia e nuova gestione e guida amministrativa del Comune dirà se la principale azienda del Tpl delle Marche sopravviverà o dovrà sacrificare qualche asset. Il mese scorso si è insediato il nuovo Cda, ma saranno le rimesse chilometriche da parte della Regione e i contributi ministeriali a garantire l’immediato futuro come è stato fatto per il 2023. Sono i numeri principali a fotografare meglio la situazione. I costi del carburante per Conerobus, tra il 2021 e il 2022, sono passati da 3,3 a 6,7 milioni di euro; per quanto concerne la pandemia e le fortissime limitazioni all’uso dei mezzi pubblici, tra lockdown e misure restrittive delle capienze, gli introiti per bigliettazione e abbonamenti hanno visto una perdita di circa 3 milioni rispetto al periodo pre-Covid. Questi due dati aggregati hanno comportato la chiusura dell’ultimo bilancio con una perdita pari a 4,4 milioni di euro. Non sarà facile per il nuovo Cd’A mettere mano ai conti, al di là dei proclami e delle accuse di malagestione. In questi giorni l’amministrazione comunale ha messo a disposizione di Atma, l’ente gestore provinciale del Tpl, quindi della stessa Conerobus, una somma di circa 30mila euro sotto forma di ristori proprio per Covid e caro carburante attraverso la seconda variazione di bilancio. Spiccioli, anche se tutto fa brodo. Infine ecco altri due numeri importanti: Conerobus ha 460 dipendenti e dispone di 295 mezzi.