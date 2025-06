Prima la accoltella poi le tira una sostanza acida. Chiesti dodici anni di carcere per il marito

Presa a coltellate dal marito che le avrebbe tirato addosso anche una sostanza acida. Aveva rischiato di essere l’ennesima vittima di femminicidio una 43enne di origine marocchina, salva solo grazie all’intervento del figlio, 14 anni, che aveva trattenuto il padre mentre sferrava i fendenti. L’uomo, 46 anni, anche lui marocchino, è finito a processo dopo la richiesta del giudizio immediato da parte della Procura e ieri la pm Valeria Cigliola ha chiesto una condanna a 12 anni per tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dall’uso di una sostanza chimica, lesioni gravissime, stalking (nel 2024 la vittima aveva fatto tre denunce per gli atti persecutori), rapina (lui le avrebbe preso anche 410 euro dalla borsa) e tentata violenza sessuale. L’imputato, difeso dagli avvocati Francesco De Minicis e Sara Talamonti, procede con il rito abbreviato davanti al giudice Alberto Pallucchini. Ha sempre respinto le accuse. L’aggressione subita dalla donna, parte civile con l’avvocato Ennio Tomassoni, risale alla notte del 25 agosto del 2024, a Fabriano.

Il marito sarebbe entrato nell’abitazione della moglie mentre lei si trovava in bagno. Nella toilette le aveva dato una prima coltellata poi l’aveva rincorsa fino alla camera da letto per colpirla di nuovo, tentando di anche di violentarla. Uno dei figli della coppia, intervenuto a difesa della madre, l’aveva salvata tirando via il padre dalla stanza. Il marocchino era stato arrestato dai carabinieri ed è tuttora in carcere. La donna, nella costituzione di parte civile, chiede un risarcimento danni di 300mila euro. Ieri è iniziata la discussione delle parti, con la Procura che ha chiesto la condanna. L’udienza è stata rinviata al 12 settembre per repliche e sentenza. Alcuni fendenti del marito l’avevano raggiunta al petto. Il liquido, finitole sul viso, le ha danneggiato un occhio dal quale non vede più bene. Un problema che ancora persiste nella vittima. Stando sempre alle accuse l’uomo aveva cercato di strangolarla portandole le mani al collo.

A giugno del 2022 lo stesso imputato era stato condannato per maltrattamenti in famiglia. A maggio dello scorso anno era stato ammonito dal questore di Ancona perché aveva minacciato la moglie di morte. "Porto la tua testa a tua madre" le aveva giurato quando poche sere prima lei non lo aveva fatto entrare in casa. Due giorni dopo aveva cercato di avvicinarla per strada ma la donna era riuscita a raggiungere un bar e a chiedere aiuto.

Marina Verdenelli