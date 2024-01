Prima la deruba e poi l’aggredisce

Prima le ruba un paio di occhiali del valore di 250 euro dall’auto poi, raggiunta dalla proprietaria che si era accorta le spegne una sigaretta in testa strappandole una ciocca di capelli per guadagnare la fuga. A processo per rapina e lesioni aggravate è finita una 27enne di Santo Domingo, residente ad Ancona. Parte offesa una commerciante di 48 anni che riportò tre giorni di prognosi. Il 22 agosto del 2018 la straniera avrebbe forzato una Fiat Panda della commerciante di corso Amendola, insieme ad altre due persone mai identificate. Il marito della commerciante si era accorto e si era avvicinato per trattenerla ma la donna non ne voleva sapere di fermarsi. La commerciante era uscita dall’attività, sentendo la voce alta del marito e capita la situazione ha inseguito la presunta ladra fino alla fermata del bus di piazza Roma dove cercava di salire a bordo di un mezzo pubblico. Lì la commerciante avrebbe provato a fermarla ma la 27enne l’avrebbe aggredita. Alla fine era scappata di nuovo ma aveva la polizia alle calcagna che la bloccò in zona stazione e fu arrestata. L’imputata, difesa dall’avvocato Andrea Nobili, ieri ha detto in aula che con il furto non c’entrava nulla.