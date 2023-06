Prima le ruba i soldi poi minaccia di sfregiarla

Prima le ruba i soldi e quando lei si accorge e li pretende indietro lui la minaccia: "Ti tiro addosso l’acqua che brucia". L’allusione era all’acido che avrebbe reperito per sfregiarle il viso. Il responsabile, un marocchino di 43 anni, residente nel napoletano, è finito a processo per rapina. E’ difeso dall’avvocato Francesco Conti. Era una calda sera d’estate quando la donna, straniera, era stata derubata dall’uomo che aveva conosciuto poco prima. I due si erano intrattenuti con delle chiacchiere ma forse era solo uno stratagemma per distrarre la donna, di pochi anni più giovane del marocchino. A un tratto lei aveva sentito muovere qualcosa dentro la sua borsa. Il marocchino avrebbe messo una mano all’interno, alla ricerca del portafoglio. Con destrezza era riuscito a prenderle una banconota da 20 euro e a metterla in tasca. La donna lo aveva visto e gli aveva subito chiesto conto. "Dammi i miei soldi" gli avrebbe urlato. Lui invece di restituirle i 20 euro aveva risposto con violenza di no. Lei a quel punto voleva chiamare la polizia ma il 43enne le avrebbe detto di non farlo altrimenti l’avrebbe sfregiata. Il marocchino avrebbe provato anche a sferrarle un pugno che lei ha schivato. Per un difetto di notifica il dibattimento, che doveva iniziare lunedì, è slittato al 2 ottobre con il giudice Ascoli.

ma. ver.