Prima lite tra i banchi, interrogazione sull'aborto scatena il caos in aula

Interrogazione sul tema dell’aborto e in aula scoppia la prima, vera lite tra i banchi della maggioranza e dell’opposizione. Il nodo del contendere è girato attorno ad alcune dichiarazioni rilasciate tempo fa dalla consigliera Maria Grazia De Angelis di Fratelli d’Italia, in particolare il tema di una raccolta firme in realtà una pratica di Iniziativa popolare. A lanciare il sasso nello stagno è stato Andrea Vecchi (Pd) che ha interrogato l’assessore ai servizi sociali Manuela Caucci proprio sulla raccolta firme in tal senso: "La proposta di Iniziativa popolare non è partita dal Comune _ ha precisato la Caucci _, ogni cittadino può farlo e ci sono altre sette proposte giacenti all’Urp (ufficio relazioni col pubblico, ndr.). Per promuoverla servono 50mila firme, poi va pista la legittimità del quesito referendario e poi eventualmente si va al voto popolare. L’amministrazione non ha preso alcun provvedimento in tal senso, la proposta è a titolo personale. La scelta di una donna di abortire o meno è intima".

Il gruppo consiliare della stessa De Angelis ha preso le distanze dalla proposta di raccolta di firme per far ascoltare il battito del feto alle madri in procinto di abortire. La De Angelis ha attaccato Vecchi parlando di falsità e attribuendo a un altro soggetto la presentazione della proposta. In aula è scoppiato il caos per pochi secondi e il presidente del consiglio Simone Pizzi ha dovuto placare gli animi.