Prima Loreto: "Aiuti per le nuove attività"

Il gruppo consiliare Prima Loreto ha presentato una mozione per il rilancio del centro storico, puntando a incentivare le attività commerciali e turistiche e a promuovere eventi culturali e di intrattenimento. La proposta mira a contrastare la difficoltà economica che ha colpito molte attività. "Tra le misure avanzate, si prevedono agevolazioni fiscali per le nuove attività, incentivi per eventi culturali e una serie di interventi per migliorare l’attrattività del centro, come la cura del verde pubblico e la promozione di eventi durante tutto l’anno. Inoltre, la mozione prevede la collaborazione con la Delegazione Pontificia per valorizzare il patrimonio artistico e culturale".