"Prima pietra a palas e scuola entro fine mandato"

È un Piano delle opere pubbliche di 17 milioni e 538mila euro, di cui oltre 13 riferiti all’anno prossimo, quello triennale votato l’altro ieri sera in Consiglio a Osimo. "Fondi che erano già a bilancio per opere la cui realizzazione, terminati i complessi iter progettuali, prenderanno il via nel 2024. Abbiamo appaltato tutto quanto promesso. Non siamo in ritardo su opere (milionarie): riuscirò ad apporre la prima pietra della scuola di Campocavallo e quella del palascherma prima delle amministrative del 9 giugno – ha detto il sindaco Simone Pugnaloni –. Basta poi con la storia dei 200mila euro per il Natale, sono soldi spesi beni, mai avuti così tanti like come in questo periodo. La soglia di esenzione dei 15mila euro di Irpef, giusto per fare un esempio, ce l’ha solo il Comune di Osimo". "È un bilancio tecnico, perché non possiamo fare grosse previsioni, ma sano da consegnare ai ’prossimi’", ha aggiunto l’assessore al Bilancio Mauro Pellegrini. Il gruppo consiliare delle Liste civiche, dopo aver manifestato la propria contrarietà al documento, ha deciso di abbandonare il civico consesso: "L’abbiamo fatto per i soliti attacchi rivolti dal sindaco al nostro movimento politico, forse nervoso per quanto successo con l’installazione del pannello elettrico sulla parete della torre civica, ha iniziato ad attaccare a testa bassa, rinfacciando le cose non fatte e dimenticando che da 10 anni amministra la città e che tutto quello che non è stato fatto va addebitato alla sua amministrazione", ha detto il consigliere e candidato sindaco Sandro Antonelli. Il capogruppo Stefano Simoncini: "Anche i revisori dei conti comunali hanno bacchettato l’amministrazione che ha gonfiato le stime del valore degli immobili comunali da vendere pur di far portare i conti. Siamo contrari al grave indebitamento prodotto da Pugnaloni e soci che si aggira sui 20 milioni di euro che gli osimani delle prossime generazioni si troveranno a pagare". Tra gli investimenti maggiori una rotatoria nuova in via Linguetta all’altezza dell’ingresso alla Lega del Filo d’Oro con mutuo da 350mila euro, la ristrutturazione della Casa del Popolo e relativo parco di via Cialdini per farne un centro polivalente giovanile con un mutuo da 930mila euro e il raddoppio dei fondi per le manutenzioni ordinarie. Nell’ambito dell’edilizia scolastica sono previsti ulteriori investimenti per interventi specifici alla scuola elementare Marta Russo (180mila euro), alla elementare del Borgo (130mila), l’acquisto dell’immobile che ospita la media di Passatempo (171mial euro) e appunto la scuola di Campocavallo (4 milioni e 875mila). Ci sono infrastrutture come il bypass di Abbadia (un milione) e tutti i progetti finanziari dal Pnrr, come i 210mila euro per i percorsi di autonomia per persone disabili, i 130mila e 337 euro per l’ampliamento dell’asilo nido Collefiorito e gli interventi legati al Pinqua.

Silvia Santini