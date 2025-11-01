Primaria a Campocavallo a dicembre l’assemblea

Sono stati 34 i punti all’ordine del giorno discussi al partecipatissimo consiglio di quartiere di Campocavallo di Osimo l’altra sera. I residenti hanno chiesto più sicurezza – l’amministrazione comunale ha replicato di essere in attesa dei 70mila euro per le nuove telecamere, come da bando cui il Comune ha partecipato – e maggiore attenzione alla viabilità, in primis tra le vie Bachelet e Jesi, dove con ogni probabilità a marzo inizieranno i lavori per una nuova rotatoria.

A dicembre si terrà l’assemblea pubblica per la nuova primaria. Durante l’ultimo consiglio comunale le minoranze hanno proposto una mozione per rivedere il progetto, migliorando viabilità e parcheggi. La maggioranza ha presentato un emendamento per inserire nel testo quanto era stato deciso dall’assemblea di quartiere del 9 ottobre, quindi di proseguire con il primo progetto della scuola per non perdere ulteriore tempo, dando mandato allo studio tecnico Fima Engineering di prevedere interventi migliorativi, cioè traslare il plesso dieci metri più a monte, recuperando spazio per area sosta e di accesso.

Entro Natale l’elaborato del progettista sarà illustrato al consiglio di quartiere, per poi andare all’appalto.