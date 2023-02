Primaria a Campocavallo, il sindaco Pugnaloni: "Poseremo la prima pietra"

"Quando sono stato eletto sindaco, tra le priorità messe sul tavolo di questa amministrazione c’era e c’è sempre stata la scuola primaria di Campocavallo. Tra i miei desideri, questo sì, c’era quello di poter tagliare il nastro perché una nuova scuola è una delle cose più belle che un sindaco possa lasciare alla comunità del presente e del futuro. Non sarà io quel sindaco ma con questa amministrazione, questo ve lo assicuro, sarà posata la prima pietra". Lo afferma il sindaco Simone Pugnaloni di Osimo in risposta alla polemica delle mamme dei bimbi della vecchia scuola della frazione che attendono con ansia la nuova: "E’ una struttura necessaria. Ero convinto, e di questo mi scuso, che il progetto portato avanti con il ministero dell’Istruzione attraverso il fondo di garanzia, condiviso con altri sette enti locali, andasse in porto in poco tempo. Così non è stato ma ci tengo a precisare che ci siamo sfilati e abbiamo avviato un percorso nostro. Nel frattempo è arrivato il primo modulo prefabbricato e, l’anno successivo, la divisione della più grande delle aule a disposizione, per consentire la formazione di due nuove prime elementari. Il nostro progetto ha conosciuto gli ostacoli della pandemia prima e dell’aumento vertiginoso delle materie prime poi. Chiedo alle famiglie, agli insegnanti, ai bambini ancora un po’ di pazienza".