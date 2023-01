Primarie liste civiche Ecco i tre candidati

Dopo la riunione dello scorso lunedì sera, il movimento latiniano delle Liste civiche, sorto a Osimo a metà degli anni Novanta, ha ribadito che sceglierà il proprio candidato a sindaco per le comunali 2024 tramite le primarie. Lo stesso movimento ha confermato le anticipazioni secondo le quali i tre in ballo che si contenderanno la candidatura a sindaco sono la dottoressa Gilberta Giacchetti, attuale presidente dell’istituto Campana per l’istruzione permanente, 61 anni, ex assessore, e i due consiglieri comunali Sandro Antonelli, 55anni, ingegnere, e Monica Bordoni (capogruppo consiliare), 54 anni, braccio destro del presidente del Consiglio regionale Dino Latini. "Ora è ufficiale, sono loro i tre candidati alle nostre primarie che si terranno l’1 e il 2 aprile – dicono –. Sarà una competizione costruttiva con il primario obiettivo di perseguire il bene della nostra città e che permetterà allo stesso tempo un rinnovamento del nostro movimento. Non vediamo l’ora di confrontarci nuovamente con la cittadinanza osimana con i nostri candidati e metterci subito al lavoro per il bene della nostra città". A presentarsi al voto di aprile, che sarà aperto anche a chi non ha cittadinanza italiana e con almeno 16 anni, sono dunque i tre pilastri delle Civiche.

Nella foto, da sinistra Giacchetti, Antonelli e Bordoni