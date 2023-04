"Primavera politica, faremo la differenza per Simonella sindaco"

"È un bel sabato di sole, si respira una buona aria di primavera politica, ora ventre a terra per portare Ida Simonella a sindaca di Ancona. Il gruppo farà la differenza". Così Tommaso Fagioli (Azione), capolista assieme a Matteo Vichi (Partito Socialista), ha voluto suonare la carica nel giorno della presentazione della lista dei Riformisti in vista delle comunali del 14-15 maggio: "Ida Simonella è la candidata naturale, la migliore che potessimo sostenere, ve lo dico dopo averci lavorato dieci anni come consigliere comunale. Sarà una campagna difficile, ma entusiasmante". La candidata sindaca era ovviamente presente: "Il nostro è un programma divisivo, ma per fare bene e con la massima trasparenza abbiamo subito chiesto chi voleva e non voleva starci. I risultato è una coalizione della sostanza e non dei personalismi delle chiacchiere, senza teatrini e spaccature" ha detto la Simonella. Scorrendo la lista dei 32 candidati, equamente divisa tra uomini e donne, emerge, su tutti Costanza Costanzi, ex direttrice della Pinacoteca Civica. Ecco la lista dei candidati dei Riformisti: Luca Agostinelli, Elisabetta Angeloni, Andrea Astolfi, Giorgio Barchiesi, Diana Bardhi, Marco Bellardinelli, Adriana Bagnarelli Stecconi, Manuela Bocchetta, Alessandro Bolognini, Martina Bonci, Eleonora Bove, Francesco Bucciarelli, Cristiano Candelaresi, Maria Capriotti, Francesca Cardelli, Gabriele Carosi, Sabrina Ceselli, Enrico Cortucci, Costanza Costanzi, Emanuele D’Andreis, Tommaso Fagioli, Marika Filippetti, Fabrizio Finaurini, Simone Giuliani, Marina Maurizi, Monica Melaranci, Patrizia Meles, Stefano Mezzelani, Maria Rita Moretti, Sandro Oddi, Massimo Pisanti, Matteo Vichi.