Prime prove di Portonovo. Ore 11: semaforo rosso. Ma è soltanto un errore. Tra ritardi e mare verde

A Portonovo doppio semaforo rosso alle prime ore del mattino. Il ponte tra primo maggio e San Ciriaco, con scuole chiuse al pari di molti uffici, spinge molte persone a fare una gita al mare, le condizioni meteo sembrano più che propizie, sono le prime giornate estive. Eppure attorno alle 11 quel semaforo, alla rotatoria in alto a Portonovo, è già rosso per entrambi i parcheggi. Poi gli operatori di Ancona Servizi provvedono a sistemare quello che forse era un guasto e uno dei due torna verde. C’è traffico, ma una volta giunti al parcheggio del Lago grande i posti disponibili per le auto sono davvero numerosi e ce ne sono ancora molti circa un’ora dopo. Peccato che i parcometri non siano stati attivati, ne funziona solo uno con lunghe file.

La baia è praticamente già pronta per ospitare anconetani e turisti, i ristoranti sono tutti aperti, i ristoratori raccontano di un primo maggio con tanta gente, grazie anche al clima, e in spiaggia c’è gente sui lettini, qualcuno nella spiaggia libera sull’asciugamano, ma c’è anche chi sta arrivando, con ombrellone e bambini al seguito, qualcuno fa già il bagno. Nonostante in quel tratto il mare al momento sia davvero sporco. Strisce di schiuma oleosa, acqua verde, torbida, tanti rami portati sulla battigia: evidentemente le correnti hanno penalizzato la spiaggia del molo, perché dall’altra parte la situazione è decisamente migliore. C’è la spiaggia da sistemare, il materiale accumulato dal mare durante l’inverno la rende quasi impraticabile, ma solo in alcuni tratti. Altrove, invece, ci sono già diversi aficionados che sfruttano la splendida giornata per prendere la prima tintarella stesi sul lettino. Al mare ci sono anche i turisti, gente che ha colto l’occasione del ponte per fermarsi in hotel, oppure qualcuno che è arrivato in auto per scoprire la baia. Più avanti, oltre il Fortino, la zona delle terrazze mostra la striscia di precarietà che s’è lasciato alle spalle il set cinematografico: alcuni turisti si chiedono il perché del nastro bianco e rosso che circonda la zona dove sono stati piantumati i nuovi alberelli. Ma l’attenzione dei frequentatori è rivolta soprattutto verso il mare, l’andirivieni è continuo, c’è gente che continua ad arrivare, più avanti turisti che scendono a scoprire la baia in mountain bike e che poi ripartono verso altri scorci. Oltre la torre il mare ha portato tanta sabbia ed è una parte di spiaggia particolarmente ambita dagli anconetani che la conoscono bene e sanno come raggiungerla. Infatti è già bella piena, nonostante sia solo un ponte di maggio. Tanti asciugamani, qualche telo per ripararsi dal sole, qualcuno che arriva con il cane, altri che giocano a pallone, alcune famiglie con bambini piccoli. Mentre a pochi metri c’è chi lavora alle cabine e, naturalmente, il ristorante che si affaccia sul mare pronto ad accogliere la propria clientela. E’ solo maggio ma sembra già giugno inoltrato. Qualcuno prova il brivido di un bagno fuori stagione, qui l’acqua è decisamente più pulita che dalla parte del molo, appena increspata, l’ideale per un tuffo anche perché la temperatura esterna e il sole che splende permettono di asciugarsi in fretta. Un tuffo a Portonovo che è un anticipo d’estate, insomma, con una spiaggia che in alcuni tratti ha ancora bisogno di qualche ritocco, ma che, per il resto, trasmette già l’incanto dei prossimi mesi. Con molta meno gente, per ora, e dunque con un fascino ancora maggiore.